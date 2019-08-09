Lecce'den flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Bu sezon yeniden Serie A'da boy gösterecek olan Lecce, uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşuyordu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Liverani ise yılan hikayesine dönen transferle ilgili dün flaş bir açıklama yaptı.

43 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla ilgili sorulara "Transferin nasıl sonuçlandığını gördünüz. Bu, artık bir televizyon dizisine döndü." şeklinde yanıt verdi. Liverani'nin bu sözleri, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Burak'tan vazgeçildiği şeklinde yorumlandı. (Fanatik)