Leicester City - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Rüya gibi bir sezon geçiren Liverpool son olarak Katar’da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda birinci olarak dünyanın en iyi takımı unvanının sahibi oldu. Bu sezonu uzun yıllardır hasret kaldığı Premier Lig şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Kırmızılar bir maç fazlasıyla 10 puan gerisindeki takipçisi Leicester City’i yenerek farkı daha da açmak istiyor. Konuk ekip geçen sezon bu zamanlarda takipçisi Manchester City’e kaybederek düşüşe geçmiş ve şampiyonluğu kaçırmasına sebep olan puan kaybı serisini engelleyememişti. Aynı duruma düşmek Klopp’un ve öğrencilerinin en son istediği şey. Liverpool’da Oxlade Chemberlain, Joel Matip, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Fabinho’nun sakatlıkları bulunuyor.

Sezonun sürpriz ekibi olmaya adam Leicester City 2016’daki mucizeyi yeniden gerçekleştirebilecek bir konumda olsa da bu defa karşısında hatasız devam eden bir Liverpool var. Ekim ve Kasım’daki müthiş seriyle bir anda ikinci sıraya yerleşen Mavi-beyazlılar Norwich beraberliği ve M. City yenilgisiyle hızını kaybetti. Ev sahibinde sakatlığı düzelen Barnes’in durumu şüpheli ve teknik direktör Brendon Rodgers oyuncusu hakkındaki kararı maç saatinde verecek. Leicester’ın en büyük kozu ise her zaman olduğu gibi Jamie Vardy olacak. Tecrübeli golcü bu sezon oldukça formda. Yine formda olan bir diğer isim savunmadaki gururumuz Çağlar Soyüncü… Milli futbolcumuz bu karşılaşmada da takımının defanstaki sigortası olacak.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

Liverpool Premier Lig’de bu sezon henüz mağlubiyet yaşamadı.

Liverpool bu sezon deplasmanda çıktığı 8 Premier Lig maçında 7 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı.

Liverpool’un çıktığı bu 8 deplasmanda maçının 6’sı 2.5 gol üzeri biterken 6’sının ise ilk yarısında gol atıldı.

Leicester’ın evinde çıktığı 9 Premier Lig maçının 8’inde minimum 2 gol atıldı.

Leicester City ile Liverpool arasında oynanan son 7 maçta karşılıklı goller oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’a yakını Liverpool’un kazanacağı görüşünde. Diğer öne çıkan bahislere baktığımızda ise %26 ile 2.5 gol üzeri ve %13’lük oranla karşılıklı gol var seçenekleri ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Leicester City son iki maçtır kazanamıyor. M. City karşısında da direnç gösteremediler. Ancak karşılarında yorgun bir Liverpool bulacaklar. Savunma anlamında sihirleri biraz bozuldu gibi. Haftanın gollü maçlarından biri olabilir.