Leipzig, Timo Wernerâ€™le nikah tazeledi

Almanya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Leipzig, Alman milli futbolcu Timo Wernerâ€™in sÃ¶zleÅŸmesinin 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki Timo Wernerâ€™in sÃ¶zleÅŸmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Leipzigâ€™in Ã¼ste yÃ¶neticisi Oliver Mintzlaff, genÃ§ futbolcuyla yapÄ±lan mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ±ndan ve Werner'in sÃ¶zleÅŸmeyi uzatmaya yÃ¶nelik karar vermesinden memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, "Timo takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemli unsuru kalacak." dedi.

Timo Werner de, kulÃ¼p ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ederek, "Bu kulÃ¼pte geliÅŸme saÄŸlama konusunda adÄ±mlar atabileceÄŸimden emin olmak istedim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DoÄŸru karar vermek iÃ§in zamana ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirten Werner, â€œÅžimdi takÄ±mla birlikte mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmeye konsantre olabilirim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

2016â€™den beri Leipzigâ€™de forma giyen Werner, 116 maÃ§ta 62 gol attÄ± . Alman futbolcu, milli takÄ±mda da, forma giydiÄŸi 25 maÃ§ta 10 gol kaydetti.

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