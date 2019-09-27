Lenovo Türkiye, EuroLeague resmi sponsoru oldu

Teknoloji devi Lenovo, Avrupa’da düzenlenen en üst düzeydeki basketbol turnuvası “Turkish Airlines EuroLeague” ve Avrupa'nın önde gelen basketbol yarışması olan “7Days EuroCup” için 2019/20 sezonu resmi sponsoru oldu. Lenovo bu kapsamda sezon boyunca Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul’un ülkemizi temsil ettiği tüm EuroLeague maçları ile EuroCup’taki Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa maçlarının bölgesel sponsoru olacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, NBA’den sonra tüm dünyada en çok izlenen, Avrupa’nın üst düzey basketbol organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague ve Avrupa’nın önde gelen basketbol yarışması “7Days EuroCup” için 2019/20 resmi sponsoru oldu. Lenovo bu doğrultuda ayrıca sezon boyunca yapılacak Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul’un ülkemizi temsil ettiği tüm EuroLeague maçları ile EuroCup’taki Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa’nın yarışacağı maçlarda bölgesel sponsor olacak.

Lenovo güçlü performans, mükemmellik ve hız üzerine kurulu vizyonuyla şirketin değerlerini ve kalitesini paylaşan sporlara bağlılığının bir parçası olarak Euroleague Basketbol'u seçiyor.

Lenovo aynı doğrultuda geçtiğimiz sezon dünyanın sayılı liglerinden biri olarak kabul edilen ve Avrupa'nın en iyi ligleri arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin de ana sponsorluğunu üstlenmişti.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, sponsorlukları ile ilgili yaptığı açıklamada: “Lenovo olarak Türkiye’de ve dünyada yüksek performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda basketbol alanında Avrupa’da düzenlenen en üst düzeydeki basketbol turnuvası Turkish Airlines EuroLeague resmi sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Markamızın teknolojide sahiplendiği yüksek performansla, Avrupa’da basketbol sahasında izlediğimiz en büyük organizasyonda, sponsorluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”