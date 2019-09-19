Lens'in eski takım arkadaşı Maynard hayatını kaybetti

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hollanda futbolu bugün güne kötü bir haberle uyandı. Alphense Boys takımının formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu Kelvin Maynard, 32 yaşında hayatını kaybetti. Talihsiz oyuncu, Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Motosikletli iki kişi silah sıktı

Çarşamba günü gerçekleştiği emniyet birimleri tarafından açıklanan Maynard’ın arabasında seyir halindeyken motosikletli iki kişinin saldırısına uğradığı bilgisi verildi. Silahlı saldırının ardından aracın bir itfaiye istasyonunun yakınında durduğu belirtilirken, itfaiyecilerin derhal yaralı futbolcuya müdahale ettikleri aktarıldı. Ancak çok kan kaybeden Kelvin Maynard’ın kısa süre içerisinde yaşamını kaybettiği duyuruldu.

Surinam için beraber oynadılar

Öldürülen futbolcunun Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens’in arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Lens gibi Surinam asıllı bir Hollandalı olan Kelvin Maynard’ın, Lens ile birlikte, Surinam takımında birlikte forma giydiği tespit edildi. Surinamlı amatör ve profesyonel futbolcuların karşı karşıya geldikleri karşılaşmalarda ikilinin aynı takımda oynadıkları belirlendi.

Takımında yas ilan edildi

Talihsiz futbolcunun formasını giydiği Alphense Boys takımında yaşanan gelişmenin ardından antrenmanlar iptal edildi, yas ilan edildi. Hollanda’da Emmen, Volendam gibi ekiplerin formasını da giyen oyuncu, Belçika’nın önde gelen ekiplerinden Royal Antwerp kulübünde de top koşturmuştu.