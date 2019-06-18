Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Levante’den bilet hediyesi
18.06.2019 - 02:30 |

Levante’den bilet hediyesi

İspanya’da La Liga kulüplerinden Levante, gelecek sezon için farklı bir uygulamaya gitti.

Levante’den bilet hediyesi

İspanya’da La Liga kulüplerinden Levante, gelecek sezon için farklı bir uygulamaya gitti. 2018-19 sezonunda takımın iç sahada maçlarını oynadığı 25 bin 534 kapasiteli Estadio Ciudad de Valencia’da her maça gelen 14 bin 610 taraftarını tek tek tespit etti.

Gelecek sezon için bu 14 bin 610 taraftara ücretsiz bir şekilde sezonluk kombine verildi. Taraftarlarının fedakarlığını takdir etmek isteyen İspanyol kulübü bu şekilde bir hamlede bulundu.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber