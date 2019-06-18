Levante’den bilet hediyesi

İspanya’da La Liga kulüplerinden Levante, gelecek sezon için farklı bir uygulamaya gitti. 2018-19 sezonunda takımın iç sahada maçlarını oynadığı 25 bin 534 kapasiteli Estadio Ciudad de Valencia’da her maça gelen 14 bin 610 taraftarını tek tek tespit etti.

Gelecek sezon için bu 14 bin 610 taraftara ücretsiz bir şekilde sezonluk kombine verildi. Taraftarlarının fedakarlığını takdir etmek isteyen İspanyol kulübü bu şekilde bir hamlede bulundu.