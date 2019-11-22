Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih'te forma giyen Robert Lewandowski, bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi Ã¼stÃ¼n performansla adÄ±ndan sÄ±kÃ§a sÃ¶z ettiriyor.

Lige istediÄŸi gibi baÅŸlayamayan ve Eintracht Frankfurt karÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 5-1'lik maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan ay baÅŸlarÄ±nda HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Niko Kovac'Ä±n gÃ¶revine son veren Bayern MÃ¼nih'te Lewandowski, attÄ±ÄŸÄ± gollerle takÄ±mÄ±nÄ± ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde tutmaya devam ediyor.Â

Lider Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä±n 4 puan gerisinde 3. sÄ±rada yer alan Bayern MÃ¼nih'te Lewandowski, 11 haftasÄ± sona eren ligde Ã¼st Ã¼ste aÄŸlarÄ± sarsarak taraftarÄ±nÄ± mutlu etti.

11 lig maÃ§Ä±nda 16 gol

Uzun yÄ±llardÄ±r gÃ¶sterdiÄŸi istikrarlÄ± performansla Bundesliga tarihinin en iyi golcÃ¼leri arasÄ±nda yer alan Robert Lewandowski, bu sezon ise kariyerinin "altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ±" yaÅŸÄ±yor.

Ligde 11 maÃ§Ä±n her birinde aÄŸlarÄ± sarsan Lewandowski, 2015-16 sezonunda ilk 8 haftada fileleri havalandÄ±ran eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'Ä±n "Bundesliga'da sezon baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¼st Ã¼ste her maÃ§ta gol atan oyuncu" rekorunun yeni sahibi konumuna geldi.

Ligde 11 maÃ§ta 16 gole imza atan PolonyalÄ± golcÃ¼, krallÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda 11 kez aÄŸlarÄ± sarsarak ikinci sÄ±rada yer alan Leipzigli Timo Werner'in aÃ§Ä±k ara Ã¶nÃ¼nde zirvede yer alÄ±yor.

Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana ligde Schalke 04 aÄŸlarÄ±na 3, Hertha Berlin, KÃ¶ln ve Borussia Dortmund'a 2 gol atan 31 yaÅŸÄ±ndaki santrafor, Mainz, Leipzig, Paderborn, Hoffenheim, Augsburg, Union Berlin ve Eintracht Frankfurt filelerini ise birer kez havalandÄ±rdÄ±.

Åžampiyonlar Ligi'nde de boÅŸu yok

YÃ¼ksek formunu UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde de sÃ¼rdÃ¼ren Lewandowski, bu turnuvada da her maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarstÄ±. Forma giydiÄŸi 4 maÃ§ta toplam 6 gole imza atan PolonyalÄ± oyuncu, Salzburg'un genÃ§ yeteneÄŸi NorveÃ§li Erling Braut Haland'Ä±n ardÄ±ndan krallÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda ikinci sÄ±raya yerleÅŸti.

TakÄ±mÄ±nÄ±n B Grubu'nda 12 puanla lider konumda yer almasÄ± ve Ã¼st tura Ã§Ä±kmayÄ± garantilemesinde baÅŸrolÃ¼ oynayan Robert Lewandowski, lig ve Åžampiyonlar Ligi'nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 15 karÅŸÄ±laÅŸmada toplam 22 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

Almanya KupasÄ±'nda da bir gole imza atan PolonyalÄ± futbolcu, Avrupa'da sezonun en golcÃ¼ futbolcusuna verilen " AltÄ±n AyakkabÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n de en Ã¶nemli adayÄ± konumda yer alÄ±yor.

Yeni hedef MÃ¼ller'in rekorlarÄ±

Formunun zirvesinde yer alan Lewandowski, Almanya'nÄ±n efsane golcÃ¼lerinden Gerd MÃ¼ller'e ait iki Ã¶nemli rekoru daha bu sezon kÄ±rmayÄ± hedefliyor.

Robert Lewandowski, ligde 6 maÃ§ta daha gol atmayÄ± baÅŸarÄ±rsa MÃ¼ller'e ait Bundesliga'da Ã¼st Ã¼ste 16 maÃ§ aÄŸlarÄ± sarsma rekorunun yeni sahibi olacak. La Liga'da aralÄ±ksÄ±z 21 maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Lionel Messi ise bu alanda dÃ¼nya rekorunu elinde tutuyor.

PolonyalÄ± santraforun diÄŸer hedefi ise MÃ¼ller'in 40 golle elinde tuttuÄŸu Bundesliga'da bir sezonda en Ã§ok fileleri havalandÄ±ran oyuncu rekorunu kÄ±rmak olacak.

Bundesliga'da birÃ§ok rekorda Lewandowski'nin imzasÄ± var

Borussia Dortmund ve Bayern MÃ¼nih formalarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplam 447 maÃ§ta 317 kez aÄŸlarÄ± sarsan Lewandowski'nin, Bundesliga'da kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± farklÄ± rekorlar da bulunuyor.

Lig tarihinde en Ã§ok aÄŸlarÄ± sarsan (218 gol) yabancÄ± futbolcu unvanÄ±nÄ±n sahibi Lewandowski, Bayern MÃ¼nih'in Wolfsburg'u 5-1 yendiÄŸi 2015-16 sezonundaki maÃ§ta birÃ§ok rekorun sahibi oldu.

SÃ¶z konusu karÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±mÄ±nÄ±n tÃ¼m gollerini 9 dakika iÃ§inde atan PolonyalÄ± futbolcu, lig tarihinde en kÄ±sa sÃ¼rede hat-tick (4 dakika), 4 gol (6 dakika) ve 5 gol (9 dakika) atan oyuncu rekorlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

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