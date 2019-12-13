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13.12.2019 - 16:29 | | SİVAS (AA)

Lider Sivasspor'da 'halay'lı motivasyon!

Antrenman öncesi salonda çalışan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone, Ziya Erdal ve Hakan Arslan salonda müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Futbolcuların halay çekmesini arkadaşları telefon ile kayıt altına aldı.

Lider Sivasspor'da 'halay'lı motivasyon!

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.

Halaylı motivasyon

Öte yandan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü folklor ekibi antrenmanı ziyaret ederek, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı-beyazlı futbolculara başarı diledi.

Antrenman öncesi salonda çalışan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone, Ziya Erdal ve Hakan Arslan salonda müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Futbolcuların halay çekmesini arkadaşları telefon ile kayıt altına aldı.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Lider Sivassporda halaylı motivasyon

 

 

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