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30.12.2019 - 23:40 | | AA

Lider Sivasspor'un programÄ± belli oldu!

Lider Demir Grup Sivasspor'da devre arasÄ± kamp programÄ± belli oldu.Â Sivas ekibi kamptaki tek hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda, 9 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Lider Sivasspor'un programÄ± belli oldu!

SÃ¼per Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da devre arasÄ± kamp programÄ± belli oldu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, kamp iÃ§in 4 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacak.

Sivas ekibi kamptaki tek hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda, 9 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar Antalya kampÄ±nÄ± 11 Ocak'ta tamamlayacak. TakÄ±m, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, 12 Ocak'ta Sivas'ta kulÃ¼p tesislerinde devam edecek.

Lider Sivassporun programÄ± belli oldu

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