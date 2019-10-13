Liderlik maçına çıkıyoruz

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye ile Fransa 6. randevuda

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Altıncı randevu

Türkiye ile Fransa, yarın Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.