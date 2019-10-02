Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille Chelsea maçı için heyecan dorukta. Devler liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



LILLE CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçı olan Lille Chelsea karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.



İLK 11'LER



Lille: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Andre, Soumare; Araujo, Ikone, Bamba; Osimhen



Chelsea : Arrizabalaga; Azpilicueta; Christensen, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.