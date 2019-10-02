Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar LigiLille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
02.10.2019 - 20:51 |

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Lille Chelsea maçı ile devam ediyor. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille, dünyaca ünlü İngiliz devi Chelsea'yi konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille Chelsea maçı için heyecan dorukta. Devler liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar... 

LILLE CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçı olan Lille Chelsea karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Lille: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Andre, Soumare; Araujo, Ikone, Bamba; Osimhen

Chelsea : Arrizabalaga; Azpilicueta; Christensen, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

Başakşehir, Mönchengladbach maçına hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Koller, Trabzonspor'un hücum gücünden çekiniyor

Koller, Trabzonspor'un hücum gücünden çekiniyor

Slavia Prag-Borussia Dortmund (CANLI)

Slavia Prag-Borussia Dortmund (CANLI)

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Sıradaki Haber