02.10.2019 - 20:51 |
Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Lille Chelsea maçı ile devam ediyor. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille, dünyaca ünlü İngiliz devi Chelsea'yi konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Lille Chelsea maçı için heyecan dorukta. Devler liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
LILLE CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçı olan Lille Chelsea karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Lille: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Andre, Soumare; Araujo, Ikone, Bamba; Osimhen
Chelsea : Arrizabalaga; Azpilicueta; Christensen, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.