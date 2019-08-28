Lille - Saint-Etienne: 3-0

Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Lille, Saint-Etienne'i konuk etti. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille formasıyla 90 dakika mücadele etti.

Mücadelenin 23. dakikasında kaleye yaklaşık 25 metreden frikik kullanan Yusuf Yazıcı'nın şutunu rakip kaleci son anda çeldi. 37. dakikada ise Osimhen Lille'i 1-0 öne geçirdi. Bamba 69. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, Osimhen 75. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Lille 3-0 skorla sahadan 3-0 galip ayrıldı.