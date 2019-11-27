Liverpool 2-0 rövanşında Napoli karşısında! Dev maç canlı bahisle Misli.com'da...

İtalya’daki maçta rakibine 2-0 yenildikten sonra gruptaki 3 maçını da kazanan Liverpool kazandığı takdirde hem gruptan çıkmayı hem de liderliği garantileyecek. Bu mağlubiyet aynı zaman İngiliz ekibinin bu sezonki tek mağlubiyeti. Jurgen Klopp’un öğrencileri özellikle Premier Lig’de gösterdiği muhteşem performansla şimdiden en yakın rakibine 8 puan fark atmış durumda. Bu da onların Napoli maçına ideal kadro ile çıkmaları yüksek ihtimal. O kadar ki Klopp Crystal Palace maçında sakatlık yaşayan Salah’ın oynayabileceğini belirtti. Clyne ve Matip halen yoklar. Liverpool’un en büyük şansı ise Napoli’nin kendini bir krizin içine bulması. Serie A’da 5 maçlık galibiyetsizlik ve lider Juventus’un 15 puan gerisinde kalınması başkan De Laurentiis ile teknik direktör Ancelotti’nin arasının açılmasına sebep oldu. İtalyanlar’da ayrıca Milik ve Insigne sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER

Liverpool bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda sadece 1 kez kaybetti.

Liverpool’un grupta çıktığı son 3 maç 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Napoli bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmanın 11’inde gol yedi.

Liverpool çıktığı son 9 resmi maçın son 15 dakikasında 9 gol attı.

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MİSLİ.COM YORUMCUSU BARIŞ SÜNTER’İN TERCİHİ

Liverpool’un son dönem tek mağlubiyeti ilk maçta 2-0 yenildiği Napoli’ye karşı. Ancak o Napoli ile şimdi arasında dağlar kadar fark var. Serie A’da 5 maçtır galibiyet göremeyen takımın oyuncularına toplam 2,5 milyon Euro ceza yönetim tarafından kesildi. Kevin Malcuit, Arkadiusz Milik ve Lorenzo Insigne sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Ev sahibi hafta sonu Crystal Palace deplasmanında zorlanarak 3 puana ulaştı. Sakatlığı olan Salah’ı o maçta riske etmeyerek bu maça sakladılar. Clyne ve Matip uzun süreli sakatlığı olan isimler.

Liverpool moralsiz rakibi karşısında kazanarak grup liderliğini garantileyecektir.