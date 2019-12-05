Liverpool 9 günde 17 bin 500 kilometre yapacak

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Premier Lig’in farklı lideri Liverpool, aralık ayındaki fikstürüyle dikkat çekiyor. 2019 yılının son ayında zorlu bir final yapacak olan Kırmızılar, ilginç bir takvime hazırlanıyor.

2019 yılını oldukça başarılı geçiren Liverpool, sonunu da iyi getirmek istiyor.

Jurgen Klopp ve öğrencileri, 26 günde 9 farklı maça çıkacak ve toplamda 17 bin 500 kilometre yol yapacak. Dün oynanan ve 5-2 galip bitirilen Everton maçıyla zorlu fikstürüne başlayan Liverpool, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde kritik sınavlara çıkacak. FIFA Dünya Kulüpler Kupası için Katar’a da gidecek olan Liverpool sırasıyla şu seyahatlere gidecek: Bournemouth, Leicester, Salzburg, Aston Villa ve Katar.