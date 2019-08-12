Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa 2019 finali

UEFA Süper Kupa final maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak dev finale sayılı günler kala binlerce futbolsever final maçını canlı olarak izleyebilmek için İstanbul'a gelecek. Peki UEFA Süper kupa final maçı ne zaman?



LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.



SÜPER KUPA İSTANBUL HAVALİMANINDA SERGİLENİYOR



İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali öncesinde, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde özel platforma konulan kupalara, yerli ve yabancı yolcular yoğun ilgi gösteriyor

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.



TARAFTARLARIN PROGRAMI DA BELLİ OLDU



UEFA Süper Kupa'da takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelecek Liverpool ve Chelsea taraftarlarının kentteki programları belli oldu. Programa göre; Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının İstanbul'daki programları da belli oldu. İki takım taraftarları 12, 13 ve 14 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Maç öncesinde Liverpool taraftarları Taksim'de toplanırken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı'da maç saatini geniş güvenlik önemleri altında bekleyecek. İki takım taraftarları daha sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket edecek.



İKİ TAKIM BAYRAKLARI KÖPRÜYE ASILACAK



UEFA Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da iki takım adına da çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Liverpool ve Chelsea'nin bayrakları ve kazandıkları kupaların resimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak.