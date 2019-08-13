Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçı için heyecan dorukta! Maçın başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasını müzesine getiren Chelsea yarın akşam Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Dünya yıldızlarını bir araya getirecek olan mücadele öncesinde çoğu ingiliz taraftarlar olmak üzere dünyanın dört bir yanından futbolsever bu eşsiz mücadeleye tanık olabilmek için yarın akşam saatlerinde stat veya çevresinde yer alacak. Maça bilet bulamayan taraftarlar stad çevresine kurulacak ekrandan mücadeleyi takip edebilecek. İlk kez iki ingiliz takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesini aynı zamanda kadın hakem tarafından yönetilecek olması nedeniyle de ayrı bir önem arz edecek.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool-Chelsa maçı 14 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22:00'de Vodafone Park stadyumunda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HABER ekranından şifresiz olarak izlenebilecek.

44'üncü UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanacak olan 44'üncü UEFA Süper Kupa'yı kazanacak takım yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

İlk defa 1973 yılında düzenlenen UEFA Süper Kupa'ya bu yıl İstanbul'da bulunan Vodafone Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki bu final çeşitli yönleriyle ilklere sahne olacak.

İLK DEFA BİR KADIN HAKEM GÖREV ALACAK

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan final mücadelesini Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA'nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir final organizasyonunda görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Frappart'ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal'ın yapacağı belirtilirken Cüneyt Çakır'ın ise karşılaşmada 4'üncü hakem olarak görev yapacak.

FİNALDE İLK KEZ İKİ İNGİLİZ TAKIMI

44'üncü kez düzenlecek olan UEFA Süper Kupa'da bir ilk daha yaşanacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maç sonunda kupa 8'inci kez İngiltere'ye gidecek. Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

SON YILLARA İSPANYA DAMGASI

Kupaya son yıllarda İspanyol takımları damga vurmuş durumda. 2009-2018 yılları arasında düzenlenen son 10 final mücadelesinde 9 kez İspanyol takımları mutlu sona ulaştı. Sadece 2013 yılında finalde Chelsea'yi mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2014-2018 yılları arasındaki beş final mücadelesinin dört tanesine ise iki İspanyol takımı finalde karşı karşıya gelmişti.

1998 YILINDA FİNAL TEK MAÇA DÖNDÜ

İlk kez 1973 yılında düzenlenen Süper Kupa'da 1998 yılına kadar final mücadeleleri çift maçlı sisteme göre oynanıyordu. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takımın kupayı müzesine götürdüğü final müsabakasının statüsü, 1998 yılında tek maç şeklinde değişikliğe uğradı. İlk defa tek maç üzerinden oynanan 1998 finalinde ise Chelsea, Real Madrid'i Gus Poyet'in attığı gol ile 1-0 mağlup edip kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

KUPA TARİHİNDE 12 FARKLI ÜLKEDEN ŞAMPİYON ÇIKTI

2019 yılına gelindiğinde kupa tarihinde 12 farklı ülke takımı Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. İspanyol takımları 15 kez ile kupayı en çok kazanan ülke olarak dikkat çekerken, İtalyan takımları 9, İngiliz takımları ise 7 kez kupayı kazanmayı başardı. Kupayı kazanmayı başaran diğer ülke takımları ise şu şekilde:

Belçika 3, Hollanda 2, Almanya 1, Portekiz 1, Rusya 1, Sovyetler Birliği 1, Romanya 1, İskoçya 1, Türkiye 1

SÜPER KUPA 3 YIL DÜZENLENMEDİ

UEFA Süper Kupa 1973'ten bu yana geçen süreçte çeşitli sebeplerden dolayı üç yıl düzenlenemedi. 1974 yılında Bayern Münih ile Magdeburg arasında oynanması gereken final mücadelesi, siyasi sebeplerden dolayı oynanamadı 1981 yılında ise Liverpool ile Dinamo Tiflis arasında oynanması gereken final mücadelesi, iki takımın maç tarihi üzerinde anlaşamaması sebebiyle oynanamamıştı. 1985 yılında ise Heysel faciasından dolayı Juventus ile Everton karşı karşıya gelememişti.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

44'üncü kez düzenlecek UEFA Süper Kupası'nı en çok kazanan teknik direktörler, Josep Guardiola ile Carlo Ancelotti. İki teknik adam da 3'er kez kupayı kazanma başarısı gösterirken Alex Ferguson, Raymond Goethals, Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal, Zinedine Zidane, Diego Simeone ise iki kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

UEFA Süper Kupa'da 1,9 milyar avroluk maç

Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul'da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar avroya yaklaşıyor. Liverpool'un tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avroyu, Chelsea'nin ise 835,75 milyon avroyu buluyor - Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon avroluk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor

UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon avro oldu.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon avro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon avro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyen iki takımın taraftarları dünyanın birçok farklı ülkesinden İstanbul'a geliyor.

Yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ve Chelsea takımları karşı karşıya gelecek. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea takımı dün İstanbul'a bu gece saatlerinde İstanbul'a varırken, rakip takım Liverpool'un da saat 17.00 civarında İstanbul'a varması bekleniyor. Her iki takımın destekçilerinin de İstanbul’a gelişi sürüyor. Tuttukları takımı tribünde desteklemek isteyen taraftarlar tarifeli uçaklarla maça bir gün kala İstanbul’a gelmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul'a eşiyle gelen Hint asıllı İngiliz vatandaşı Dapak Patel isimli Liverpool taraftarı, İstanbul Havalimanı çok beğendiğini söyledi.

Patel, maçı izlemek için geldiklerini belirterek, "İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah’ı çok seviyorum." diye konuştu.

Pakistan'nın Lahor kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden oradan da İstanbul'a gelen Pakistanlı Şahid Butt, 3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi. Butt ailesi, "Liverpool 2-0 kazanacak." dedi.

Tunuslu Muhammed Ahmao isimli Liverpool taraftarı ise 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi. Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul futbolun başkentidir"

Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir." dedi.

Final maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar da İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Galya, "Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alexandra ise röportaj sırasında Türkçe olarak İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

Taraftar röportajları… Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool'un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor.