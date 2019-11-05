Liverpool Genk maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

LIVERPOOL GENK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Liverpool Genk maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Liverpool: Alisson, Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino



Genk: Coucke, Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen, Bongonda, Berge, Heynen, Ito, Samatta, Onuachu