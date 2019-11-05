05.11.2019 - 19:17 |
Liverpool Genk maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz devi Liverpool, evinde güçlü ekibi Genk'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Liverpool Genk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
LIVERPOOL GENK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Liverpool Genk maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino
Genk: Coucke, Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen, Bongonda, Berge, Heynen, Ito, Samatta, Onuachu