Liverpool - Leicester City maçı canlı bahisle Misli.com'da

Hafta içinde Devler Ligi’nde Salzburg’u konuk eden Liverpool, 3 farklı öne geçtiği maçta rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamasa da Salah’ın golüyle ilk puanlarını almayı başardı. Premier Lig’de ise son olarak Sheffield United deplasmanına çıkan Liverpool, zaman zaman zorlansa da Wijnaldum’un tek golüyle kazanmasını bildi. Ev sahibinde savunmacı Joel Matip’in sakatlığı var.Geçen hafta konuk ettiği Newcastle United karşısında adeta şov yapan Leicester City, bu sezonki en farklı zaferini elde etti. Elbette bu sonuçta konuk ekibin ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalmasını da payı büyüktü. Bu maçtaki rakibi ve Manchester City’nin arkasında yer alan konuk ekipte 5 gollü Jamie Vardy oldukça formda. Konuk ekipte önemli bir sakatlık yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında Premier Lig’de oynanan son 6 maçta da her iki ekip de gol buldu.

• Leicester City‘nin Premier Lig’de oynadığı son 5 maçın 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

• İki ekip arasında oynanan son 6 lig maçının 5’inde ilk yarılarda en azından 2 gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçta 2,5 gol barajının geçilmesi yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %37’den fazlası 2,5 Gol Üstü’ne güveniyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Liverpool galibiyeti. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %32’sinden fazlası ev sahibi Liverpool’un maçı kazanacağını düşünüyor.

• Enteresan bir diğer seçim ise %13’lük bir kesimin ilk yarı beraberliği tercihine yönelmesi. İlk 45 dakika sonunda Misli.com üyeleri maçta dengenin bozulmamasını bekliyorlar.

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Premier’de haftanın maçı. Son derece müthiş ilerleyen Leicester, açmakta zorlanırlar diye düşünülen Newcastle’ı bile 5’ledi. Rakibinin 10 kişi kalmasının da rolü var ama her ne şekilde olursa olsun 5 gol muazzam. AYrıca bu 5 golü atarken de ligin ilk haftalarının önemli yıldızı Maddison yoktu. Bu maçta da yine durumu belirsiz. Liverpool şov ise sürüyor. Ligde 7’de 7, Şampiyonlar Ligi’nde de Salzburg önünde nefis maç sonunda 4-3’lük galibiyet. Elbette 3-0 öne geçtikten sonra 3-3’e gelmesi tartışılacaktır ama bu sene şampiyonluğa daha da fazla odaklanmış durumdalar. Matip’in durumu belirsiz, Alisson ve Shaqiri’nin sakatlıkları sürüyor. Geçen sezon şampiyonluğu etkileyen maçlardan biri yine burada 1-1 berabere kaldıkları Leicester maçıydı. Leicester’in yeni, Liverpool’un eski menajeri Brendan Rodgers için duygusal bir ortam ve maç olacak. Liverpool kazanır ve gollü geçer. 1 ve ÜST.