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16.11.2019 - 16:14 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Liverpool’dan Klopp’a büyük kıyak

Brendan Rodgers’ın evini 3.7 milyon sterline satın alan Liverpool Kulübü, burayı bedava olarak teknik direktörü Jürgen Klopp’un kullanımına sundu.

Liverpool Kulübü, takıma önemli başarılar kazandıran teknik direktörü Jurgen Klopp’a önemli bir jest yaptı. İngiliz ekibi, eski teknik direktörü Brendan Rodgers’tan satın aldığı evi, Alman çalıştırıcıya verdi.

Rodegers’ın mülkü olan Formby bölgesindeki yedi yatak odalı malikane, Liverpool Kulübü tarafından 3.7 milyon sterline satın alındı. Kulüp evi şu anki teknik direktörü Klopp’un kullanımına verdi. Alman hocanın kira parası vermeden burada bedava ikamet ettiği belirtildi.

Liverpool Kulübü’nün mülkü elinde tutacağı ilerde takımın yeni hocalarına da bu şekilde tahsis etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Liverpool’dan Klopp’a büyük kıyak

 

 

 

 

 

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