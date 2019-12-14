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15.12.2019 - 00:16 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

Liverpool'un rakibi Monterrey

2019 FIFA KulÃ¼pler DÃ¼nya KupasÄ± ikinci turunda El-Sadd'Ä± 3-2 maÄŸlup eden Monterrey, yarÄ± finale yÃ¼kseldi.

Liverpool'un rakibi Monterrey

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Katar'da dÃ¼zenlenen 16. FIFA KulÃ¼pler DÃ¼nya KupasÄ±'nda, Katar Birinci Ligi ÅŸampiyonu El-Sadd ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Åžampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey, ikinci turda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Monterrey, 23. dakikada Leonel Vangioni ve 45 1. dakikada Funes Mori'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle devre arasÄ±na 2-0 Ã¶nde girdi. El-Sadd'da Baghdad Bounedjah, 66. dakikada aÄŸlarÄ± sarsarak farkÄ± 1'e indirdi: 2-1. Meksika ekibinde Carlos Rodriguez, 77. dakikada farkÄ± tekrar 2'ye Ã§Ä±karÄ±rken, 89. dakikada El-SaddlÄ± Abdelkarim Hassan, maÃ§Ä±n skorunu belirledi: 3-2

Monterrey, yarÄ± finalde 18 AralÄ±k'ta UEFA Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonu Liverpool ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

2019 FIFA KulÃ¼pler DÃ¼nya KupasÄ±, 21 AralÄ±k'taki final maÃ§Ä±yla sona erecek.

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