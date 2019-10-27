Loris Karius: "Kulüp isterse kalabilirim"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta Loris Karius açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum"

"Bugün tüm takım arkadaşlarım çok iyiydi, ilk dakikadan son dakikaya kadar herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Her zaman böyle oynamamız gerekiyor, çok iyiydik, bugün yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

"Kulüp isterse kalabilirim"

"Şu anda her şey dedikodu. Konuşmak için çok erken. Gelecek sezona ne olur ne biter bilmiyorum. Kulüp isterse kalabilirim, aksi takdirde devam etmeyebilirim. Şu an burada mutluyum, takım da iyi performans gösteriyor."

"Elneny, Atiba, Caner, Umut arasında maçın adamı oyunu kime verirsin?" sorusuna Loris Karius'un cevabı: "Bugün takım olarak çok iyiydik, bireysel olarak birini öne çıkarmak istemem. Çok zor zamanlardan geçmiştik, bugün mutlu uyumayı hak ettik." oldu.