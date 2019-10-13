Lukas Podolski kulüp arıyor

Bild Gazetesi'ne konuşan 34 yaşındaki Alman yıldız Lukas Podolski, "Şimdiye kadar kulüpten hiçbir sorumlu benimle görüşmedi. Bu nedenle, yıl sonunda Japonya kariyerim muhtemelen sona erecek. Şimdiden kulüp aramaya başladım. Piyasayı biraz inceledim ve endişelendim." dedi.



"HER ZAMAN YÜZDE YÜZÜMÜ VERİRİM"

Geçirdiği hastalık hakkında koşuan Podolski, "Sadece kulak ameliyatı olmadım. Aynı zamanda vücudumda virüsler vardı. Uzun süre antrenman yapamadığımı hatılıyorum. Birkaç hafta sonra takıma geri döndüm ve kendime gelebildim. Beni tanıyan herkes, her zaman yüzde yüzümü vereceğimi bilir." diye konuştu.



SÖZLEŞMESİ OCAK AYINDA BİTECEK



Lukas Podolski bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Alman golcünün sözleşmesi 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Podolski sözleşmesi uzatılmazsa ara transfer döneminde bonservisiyle takımdan ayrılacak.

"Galatasaray'a mutlaka geleceğim"

"Japonya daha sessiz, orası kadar çılgın değil. Galatasaray taraftarı ve stadımız bir başkaydı. Burası hoş, güzel, rahat bir şehir. Buranın da keyfini çıkartıyoruz. Ama daha önce vurguladığım gibi İstanbul'daki 3 senem harikaydı. Kulüple olan aramdaki bağ hala sağlam. Mutlaka geleceğim."

"Söz veriyorum bir gün..."



"Bu çok özel bir bağ. Tarif etmesi güç. Sevgi akıyor. İstanbul'a, havaalanına ilk geldiğimde o sevgiyi hissettim. Basın toplantısı, ilk maçlar, muhhteşem bir 3 sene ve Galatasaray taraftarının o sevgisi. Çok özel bir ikişkimiz vardı onlarla. Ama futbol devam ediyor. Şimdi Japonya'dayım ama söz veriyorum bir gün stadyuma gelip o taraftarla birlikte maç izleyeceğim. Ya da kulüp için bir şey yapacağım."