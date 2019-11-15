15.11.2019 - 09:47 | | İSTANBUL (AA)
Mağlup olan Cavaliers'ta Cedi'den 12 sayı: 97-108
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'e 108-97 mağlup oldu.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.
Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 21, Collin Sexton'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 34 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 124-115
New York Knicks-Dallas Mavericks: 106-103
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 132-127
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-112
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 101-93