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15.11.2019 - 09:47 | | İSTANBUL (AA)

Mağlup olan Cavaliers'ta Cedi'den 12 sayı: 97-108

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'e 108-97 mağlup oldu.

Mağlup olan Cavaliers'ta Cedi'den 12 sayı: 97-108

NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.

Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 21, Collin Sexton'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 34 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 124-115

New York Knicks-Dallas Mavericks: 106-103

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 132-127

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-112

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 101-93

 

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