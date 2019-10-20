Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Haberler Ä°ngiltere Premier LigManchester City deplasmanda kazandÄ±
20.10.2019 - 00:12 | | AA

Manchester City deplasmanda kazandÄ±

Manchester City, konuk olduÄŸu Crystal Palace'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.Â

Manchester City deplasmanda kazandÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig'in 9. haftasÄ±nda Manchester City, konuk olduÄŸu Crystal Palace'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.Â 

Ligin 9. haftasÄ±nda zirve mÃ¼cadelesi veren son ÅŸampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'Ä±n konuÄŸu oldu.Â 

Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nÄ±n golleriyle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±. PuanÄ±nÄ± 19'a Ã§Ä±karan Manchester City, lider Liverpool'un arkasÄ±nda ikinci sÄ±radaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldÄ±.

Di Maria'dan Nice aÄŸlarÄ±na enfes gol!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bülent Korkmaz: "Tek sorumlusu benim"

BÃ¼lent Korkmaz: "Tek sorumlusu benim"

Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n asisti maÄŸlubiyete engel olamadÄ±

Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n asisti maÄŸlubiyete engel olamadÄ±

MKE Ankaragücü - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kavga çÄ±ktÄ±

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan kavga Ã§Ä±ktÄ±

Okan Buruk: "DoÄŸum günümde Skrtel..."

Okan Buruk: "DoÄŸum gÃ¼nÃ¼mde Skrtel..."

SÄ±radaki Haber