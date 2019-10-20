20.10.2019 - 00:12 | | AA
Manchester City deplasmanda kazandÄ±
Manchester City, konuk olduÄŸu Crystal Palace'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'in 9. haftasÄ±nda Manchester City, konuk olduÄŸu Crystal Palace'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.Â
Ligin 9. haftasÄ±nda zirve mÃ¼cadelesi veren son ÅŸampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'Ä±n konuÄŸu oldu.Â
Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nÄ±n golleriyle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±. PuanÄ±nÄ± 19'a Ã§Ä±karan Manchester City, lider Liverpool'un arkasÄ±nda ikinci sÄ±radaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldÄ±.