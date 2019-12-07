Manchester City - Manchester United derbisi canlı bahisle Misli.com'da!

Manchester United son yıllarda üstünlüğü City’ye kaptırdı. Ancak bu sezon Manchester City de geride kalan 15 maç neticesinde lider Liverpool’un 11 puan gerisinde kaldığından derbi öncesi çok rahat bir kafada değiller… Norwich gibi, Wolves gibi rakiplere beklenmedik puanlar kaptıran mavi beyazlılar son olarak Burnley deplasmanında 4-1 galip gelerek geçen haftayı tamamladılar. Guardiola’nın ekibinde Leroy Sane, Laporte ve Agüero’nün sakatlıkları sürerken, Oleksandr Zinchenko’nun oynayabilecek duruma geldiği belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar bu sezon da daha devre gelmeden şampiyonluk mücadelesinde havlu attılar. Ellerinde Solskjaer’in hedef yaptığı Avrupa Ligi kaldı. Geçtiğimiz hafta müthiş bir kapışmaya sahne olan maçta Tottenham’ı Rashford’un golleriyle 2-1 devirmeyi başardılar. Takımda çok sayıda önemli silahın sakatlığı sürüyor; Nemanja Matic, Anthony Martial, Paul Pogba, Marcos Rojo, Timothy Fosu-Mensah ve Eric Bailly formadan uzak kalan isimler.

İSTATİSTİKLERE BAKMAKTA FAYDA VAR…

Manchester City’nin son 6 lig maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

Manchester United’ın son 4 lig maçı 2,5 Gol Üstü sonuçlandı.

Manchester City iç sahadaki son 6 lig maçında 5 galibiyet aldı.

Manchester United bu sezon deplasmandaki 7 maçının sadece 1’inde galibiyet alabildi.

İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3’ünde 2,5 gol üstünde skorlar oluştu.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ İSE…

İddaa programında Tek Maç oynanabilecek Manchester derbisi için Misli.com üyelerinin %36’sı maçta tercihini ev sahibinin galibiyetinden yana kullanmış durumda.

Misli.com üyelerinin %20’si ise maçta 2,5 Gol Üstü seçeneğini kuponlarında tercihlemiş.

BAHİS UZMANI CAN TONGO’NUN ÖNERİSİ NE?

Son maçlarını kazanan iki takım Manchester derbisinde karşı karşıya geliyorlar. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan City, zirvenin 11 puan gerisinde kaldı. Manchester United ise ligde 6. sırada yer alıyor. Favori City olsa da bu maçta benim tercihim karşılıklı gollerden yana.