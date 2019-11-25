25.11.2019 - 15:59 |
Manchester City'de Sergio Agureo şoku!
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Sergio Agureo'nun sakatlandığı ve ManU derbisini kaçıracağı açıklandı.
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Geçtiğimiz Cumartesi günü Chelsea ile oynanan maçta sakatlanan Sergio Aguero'dan kötü haber geldi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yaptığı açıklamada yıldız golcünün tendon sakatlığı yaşadığını ve 'birkaç' hafta oynayamayacağını duyurdu.
Arjantinli yıldız böylece 7 Aralık'ta Manchester United'la oynanacak kritik derbiyi kesin olarak kaçıracak.