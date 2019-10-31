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31.10.2019 - 02:01 | | AA

Manchester United, Lig KupasÄ±'nda Chelsea'yi eledi

Ä°ngiltere Lig KupasÄ±'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adÄ±nÄ± Ã¼st tura yazdÄ±ran taraf oldu.Â

Manchester United, Lig KupasÄ±'nda Chelsea'yi eledi

Ä°ngiltere Lig KupasÄ±'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adÄ±nÄ± Ã¼st tura yazdÄ±ran taraf oldu.Â 

KupanÄ±n son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadÄ±nda Manchester United'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±.Â 

Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltÄ± golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â 

Soyunma odasÄ±na maÄŸlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle eÅŸitliÄŸi saÄŸlasa da Rashford 73. dakikada aÄŸlarÄ± bir kez daha sarstÄ± ve Manchester United konuk olduÄŸu Chelsea'yi 2-1 maÄŸlup ederek Ã¼st tura yÃ¼kseldi.

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