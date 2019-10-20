Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Premier Lig'in 9. haftasÄ±nda Manchester United, Old Trafford StadÄ±'nda lider Liverpool'u aÄŸÄ±rladÄ±. Ev sahibi takÄ±m, 36. dakikada Marcus Rashford'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±.

Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nÄ±n golÃ¼yle durumu 1-1 yaptÄ± ve mÃ¼cadele bu skorla tamamlandÄ±.Â

BÃ¶ylece lige 8'de 8 ile baÅŸlayan Liverpool, ilk puan kaybÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. PuanÄ±nÄ± 25 yapan Liverpool, en yakÄ±n rakibi Manchester City'nin 6 puan Ã¶nÃ¼nde zirvede yer aldÄ±. Ligde 4 maÃ§tÄ±r kazanamayan Manchester United, 10 puana ulaÅŸtÄ±.Â

Bu arada geÃ§en sezon da dahil edildiÄŸinde ligde bu maÃ§a kadar Ã¼st Ã¼ste 17 karÅŸÄ±laÅŸma kazanan Liverpool, 2017'nin aÄŸustos ile aralÄ±k aylarÄ± arasÄ±nda peÅŸ peÅŸe 18 kez galip gelen Manchester City'nin Ã¼st seviye liglerdeki rekor serisini egale edemedi.