Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerÄ°ngiltere Premier LigManchester United, Liverpool'un serisine son verdi
20.10.2019 - 21:08 | | AA

Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasÄ±nda Liverpool ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

Premier Lig'in 9. haftasÄ±nda Manchester United, Old Trafford StadÄ±'nda lider Liverpool'u aÄŸÄ±rladÄ±. Ev sahibi takÄ±m, 36. dakikada Marcus Rashford'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±.

Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nÄ±n golÃ¼yle durumu 1-1 yaptÄ± ve mÃ¼cadele bu skorla tamamlandÄ±.Â 

BÃ¶ylece lige 8'de 8 ile baÅŸlayan Liverpool, ilk puan kaybÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. PuanÄ±nÄ± 25 yapan Liverpool, en yakÄ±n rakibi Manchester City'nin 6 puan Ã¶nÃ¼nde zirvede yer aldÄ±. Ligde 4 maÃ§tÄ±r kazanamayan Manchester United, 10 puana ulaÅŸtÄ±.Â 

Bu arada geÃ§en sezon da dahil edildiÄŸinde ligde bu maÃ§a kadar Ã¼st Ã¼ste 17 karÅŸÄ±laÅŸma kazanan Liverpool, 2017'nin aÄŸustos ile aralÄ±k aylarÄ± arasÄ±nda peÅŸ peÅŸe 18 kez galip gelen Manchester City'nin Ã¼st seviye liglerdeki rekor serisini egale edemedi.

    BeÅŸiktaÅŸ yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seçiyor! Oy sayÄ±mÄ± baÅŸladÄ±...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    BeÅŸiktaÅŸ baÅŸkanÄ± kim oldu? BeÅŸiktaÅŸ baÅŸkanlÄ±k seçimi oy oranlarÄ± canlÄ±...

    BeÅŸiktaÅŸ baÅŸkanÄ± kim oldu? BeÅŸiktaÅŸ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi oy oranlarÄ± canlÄ±...

    Serdar AdalÄ± kimdir? Kaç yaÅŸÄ±nda? Nereli?

    Serdar AdalÄ± kimdir? KaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Nereli?

    Aybaba: Ä°yi baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir oyundu

    Aybaba: Ä°yi baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir oyundu

    Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2

    Denizlispor - FenerbahÃ§e: 1-2

    SÄ±radaki Haber