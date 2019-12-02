Mancini temkinli: Grubumuz kolay deÄŸil

Ä°talya Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) finallerinde yer aldÄ±klarÄ± A Grubu'nun rakipleri itibarÄ±yla yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kolay bir grup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama iyimser olabileceklerini belirtti.

Radio 1'de sabah programÄ±na katÄ±larak, Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸâ€™te cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen Avrupa ÅžampiyonasÄ± kuralarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Mancini, "Grubumuzun Ã¶yle gÃ¶sterildiÄŸi gibi kolay bir grup olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz." dedi.

Mancini, "Grubumuzdaki 3 takÄ±mÄ±n da kaybedecek bir ÅŸeyi yok. Bize karÅŸÄ± alacaklarÄ± yenilgileri normal deÄŸerlendirebilirler. ÃœÃ§ takÄ±m da iyi ve genÃ§ oyunculardan kurulu. TÃ¼rkiye, kendi grubunda Fransaâ€™dan 4 puan aldÄ±. Ä°sviÃ§re, rahatsÄ±z edici, Ã§Ã¼nkÃ¼ bizi iyi tanÄ±yorlar. Premier Ligâ€™de oynayan oyuncularÄ±yla Galler sÃ¼rpriz yapabilir. MaÃ§lar sahada oynanÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

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