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05.12.2019 - 21:24 | | Fanatik

Mayweather gece kulübünde 100 bin dolar dağıttı!

Yenilmez boksör Floyd Mayweather, Miami'de bir gece kulübünde 100 bin dolar saçtı.

Mayweather gece kulübünde 100 bin dolar dağıttı!

Kariyeri boyunca çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve lüks yaşamıyla tanınan boksör Floyd Mayweather, sınırları zorlamaya devam etti. Miami'de bir gece kulübüne giden Mayweather, dansçılara 100 bin dolar saçtı.

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, sporu bırakmasına rağmen lüks yaşamını sürdürüyor. Dünyanın en zengin sporcusu konumunda bulunan Mayweather, Miami'de gittiği eğlence mekanında kesenin ağzını açtı.

Elindeki balya balya paraları kameraya gösteren Mayweather, ardından dansçıların üzerine saçtı.

Mayweather gece kulübünde 100 bin dolar dağıttı

 

 

 

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