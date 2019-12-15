Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Mecnun Otyakmaz: "AmacÄ±mÄ±z ÅŸampiyonluÄŸu sonuna kadar kovalamak
15.12.2019 - 20:42 |

Mecnun Otyakmaz: "AmacÄ±mÄ±z ÅŸampiyonluÄŸu sonuna kadar kovalamak

FenerbahÃ§e galibiytei sonrasÄ± Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Otyakmaz, SÃ¼per Lig'de sezonun sonuna kadar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olmak istediklerini sÃ¶yledi.Â

Mecnun Otyakmaz: "AmacÄ±mÄ±z ÅŸampiyonluÄŸu sonuna kadar kovalamak

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Otyakmaz, SÃ¼per Lig'de sezonun sonuna kadar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olmak istediklerini sÃ¶yledi.Â 

Otyakmaz, ligin 15. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor'un FenerbahÃ§e'yi 3-1 yendiÄŸi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan stat Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±laÅŸmaya yoÄŸun ilgi gÃ¶steren taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etti.

TaraftarlarÄ±n iÃ§ sahada tribÃ¼nleri doldurarak galibiyette bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olduÄŸunu dile getiren Otyakmaz, "Teknik heyet ve futbolcularÄ±mÄ±z gerÃ§ekten FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda son 10 dakikadaki stresli anlarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±rsak tamamÄ±yla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldÄ±lar, onlarÄ± da tebrik ediyorum. Ä°smimin spor salonuna da verilmesi nedeniyle bugÃ¼n Ã§ifte mutluluk oldu. Hem bÃ¶yle bir onura layÄ±k oldum hem de taraftarÄ±mÄ±z Ã¶nÃ¼nde net bir galibiyet aldÄ±k, maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± bildik. Ã‡ok mutlu bir gÃ¼n benim iÃ§in. LiderliÄŸimizi devam ettiriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â Otyakmaz, ligin uzun bir maraton olduÄŸunu aktararak, "Ligin yarÄ±sÄ± bile olmadÄ±. TakÄ±mÄ±mÄ±z her hafta Ã¼stÃ¼ne koyarak devam ediyor. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± bozmadan lig sonuna kadar iÅŸin iÃ§inde olmayÄ± arzu ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Transferle ilgili bir ÅŸey sÃ¶ylemek iÃ§in erken olduÄŸunu belirten Otyakmaz, "AmacÄ±mÄ±z takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± muhafaza edip, ÅŸampiyonluÄŸu sonuna kadar kovalamak ve yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§erisinde olmak. Nazar deÄŸmesin kardeÅŸlerimize. En bÃ¼yÃ¼k arzumuz bu taraftara, milyonlarca SivaslÄ±'ya gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar yaÅŸatmak." diye konuÅŸtu.

    Abdullah AvcÄ±: "Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray..."
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Adil Gevrek: "Ä°yi bir futbolla 3 puan aldÄ±k. Çok mutluyuz"

    Adil Gevrek: "Ä°yi bir futbolla 3 puan aldÄ±k. Ã‡ok mutluyuz"

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "Larkin'i milli takÄ±mÄ±mÄ±zda görmek isteriz"

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "Larkin'i milli takÄ±mÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek isteriz"

    Manchester City, Arsenal'Ä± daÄŸÄ±ttÄ±!

    Manchester City, Arsenal'Ä± daÄŸÄ±ttÄ±!

    Sergen YalçÄ±n: "Bu tarz futbol Türkiyeâ€™de daha popülermiÅŸ"

    Sergen YalÃ§Ä±n: "Bu tarz futbol TÃ¼rkiyeâ€™de daha popÃ¼lermiÅŸ"

    SÄ±radaki Haber