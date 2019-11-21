Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş Emre Kılınç'a talip olmuştu

İşte Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın açıklamaları:

"Misafir olduğunuz bu ofiste bütün herkes tatilde iken; Rıza Çalımbay, yönetim kurulu arkadaşlarımızın bir kısmı ve teknik heyetle 3 ay bu ofisten çıkmadık. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Böyle bir ekip olunca bu sonuçlar ortaya çıkıyor."

"Çok büyük konuşmayı sevmiyoruz. Hedefimizi Avrupa olarak koymuştuk Rıza hoca ile birlikte. Rıza Çalımbay hocamızın bir standardı ve kalitesi var. Yıllardır yapmış olduğu iş ortada. Daha önce de 2,5 senelik bir birlikteliğimiz olmuştu. Rıza hocamız da uygun olunca başka hiçbir alternatif düşünmedik bile anlaşmaya vardık."

'Bir macera aramıyoruz'

"10 liramız varsa en fazla 12 liralık bütçe hazırladık. En fazla camiamızla, yönetimimizle halledebileceğimiz kadar borçlandık. Yılladır böyle süre gelen bir sistemimiz olduğu için hiçbir zaman açılmadık, kredi almadık, faize girmedik. Bu bütçeler bir Anadolu kulübüne yetiyor. Bazı kulüpler geçmişten gelen borçlar ve gelirlerin büyük bir kısmının faize gittiği için bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Ne mutlu ki biz baştan beri bu yolda yürüyoruz. Takımımızı zor bir duruma düşürmedik. Ekonomiden bahsettiğimiz zaman Erdal Sarılar'dan bahsetmesek olmaz. İşini çok iyi yapıyor. Önünü görmediğimiz bir maceraya takımımızı sürüklemiyoruz."

Hakem değerlendirmesi

"Skora etki yapacak çok fazla hata yapıyorlar maalesef. Bu da bizi üzüyor. Maçların adil yönetilmesini istiyorum. Biz bu tür sorunları kamuoyunun önünde değil de TFF'de, MHK'de kendi içimizde halletmeye çalışıyoruz. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Hakemler büyük camiaların medya ve taraftar gücünden etkileniyorlar. İyi maç yönettiğini görmediğim hakemler var. Onların dışında hakemlerin aslında iyi olduğunu düşünüyorum ama çok fazla şeyden etkileniyorlar. 11 haftalık periyotta en az 20 maç sayabiliriz hatalı maç yönetimi. Bunların olması beni üzüyor."

Emre Kılınç açıklaması

"Beşiktaş sezon başında Emre Kılınç'a talip olmuştu. Çok büyük bir para istemedik ama bizim istediğimiz rakamlara yaklaşmadığı için olmadı. İyi ki olmamış."