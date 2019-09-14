Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 3 maçta 3 puan toplayan Medipol Başakşehir, topladığı 4 puanla 8. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u Fatih Terim Stadı'nda konuk ediyor.

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-1(İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 39' Yatabare(Sivasspor)

İKİ TAKIMIN 11'İ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

İrfan Can, tedbir amaçlı Sivasspor maçında yok

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ise yaşadığı sakatlık sebebiyle bu zorlu müsabakanın kadrosunda yer almıyor. Milli takım kampında darbeye bağlı sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, durumunun ciddi olmamasına rağmen gelecek maçlar da düşünülerek Teknik Direktör Okan Buruk tarafından riske edilmedi.

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Epureanu 6 ay 11 gün sonra

Medipol Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexander Epureanu tam 6 ay 11 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Mart 2019'da oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya çıkan Epureanu, yeni partneri Martin Skrtel'le birlikte ilk kez beraber sahaya çıktı.

Başakşehirli Robinho bu maçta ilk 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcunun Milan formasıyla Lazio'ya attığı golü izliyoruz