17.08.2019 - 09:56| AA
Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, öğle saatlerinde Malatya'ya gidecek.