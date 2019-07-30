30.07.2019 - 22:07| DHA
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, D Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, İspanya 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.