Medipol Başakşehir-Roma: 0-3

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta sahasında Roma'yı konuk etti.

Rakibine diş geçiremeyen Başakşehir, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Başakşehir bu mağlubiyetle birlikte 7 puanla 3'üncü sıraya gerilerken, Roma ise 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Başakşehir, son hafta Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

GOL! 30'Veretout(p), 40'Kluivert, 45' Dzeko

İKİ TAKIMIN 11'İ

BAŞAKŞEHİR: Mert,Ponck,Skrtel,Epureanu,Clichy,Mehmet Topal,Azubuike,İrfan Can,Visca,Gulbrandsen,Crivelli

ROMA: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

Maçın önemli anları

5. dakikada İrfan Can’ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko’nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Pellegrini’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert’in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diawara, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

85. dakikada sol kanattan Clichy ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan notlar

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

Caiçara kadroda yer almadı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar da Roma mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder yedekler arasında

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.

İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

Maça büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.

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