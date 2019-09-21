Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirMedipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
21.09.2019 - 15:26 |

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Sergio Reguilon'dan soyunma odasında şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB, basketbol faaliyetlerini altyapıda sürdürecek

İBB, basketbol faaliyetlerini altyapıda sürdürecek

G.Saray'da Feghouli ve Selçuk İnan, Y. Malatyaspor kadrosuna alınmadı

G.Saray'da Feghouli ve Selçuk İnan, Y. Malatyaspor kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

Sıradaki Haber