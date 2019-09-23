Medipol Beşiktaş!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 5. haftanın kapanışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’taki zorlu mücadelede birçok önemli ayrıntı dikkat çekiyor. Özellikle iki takımın birbirlerine olan ciddi benzerlikleri öne çıkıyor.



Abdullah Avcı ile 2014 yılından itibaren kurduğu sistemi bu sezon başında sonlandıran Medipol Başakşehir, eski hocasına ilk kez rakip oluyor. Beşiktaş’ın başında lige ve Avrupa’ya istediği gibi başlayamayan Avcı, kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.

Adeta iki Abdullah Avcı takımının mücadele edeceği 90 dakikada diğer benzerlik ise puan durumundaki konumları. Hem Beşiktaş hem de Medipol Başakşehir ilk 5 haftada 4 puan toplarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar 6 gol attı, Okan Buruk’un ekibi 4 golde kaldı. İki ekibin yedikleri gol sayısı da aynı; 7...



Geçiş sürecindeler

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki ilk haftayı geride bırakan İstanbul’un iki temsilcisi, rakiplerinden 4 gol yiyerek, mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, Slovan Bratislava deplasmanında 4-2 kaybederken, Medipol Başakşehir, Roma’ya İtalya’da 4-0 mağlup oldu.

Yeni teknik adamlarla yola çıkan iki kulüp de şu anda geçiş sürecini atlamaya çalışıyor. Şenol Güneş’le 4 yılda kazandığı başarılardan sonra Abdullah Avcı ile yola devam eden Beşiktaş ile, 5 yıllık Avcı dönemi sonrası Buruk’la anlaşan turuncu-lacivertliler, oyun yapısı, taktik anlayışı ve kadro genişliğiyle de birbirine çok benziyor.

Lens kadro dışı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ligin ilk haftalarda tanıdığı şansı değerlendiremeyen ve taraftarın da yoğun protestosuna maruz kalan Lens, İstanbul Başakşehir maçının kadrosuna da alınmadı. Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında da Avcı’nın değerlendirmediği tecrübeli futbolcu, ikinci kez kadroya giremedi. Öte yandan Beşiktaş dün yaptığı çalışmayla zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Avcı’nın kafasındaki 11’de netleşti.



Tecrübeli çalıştırıcının Ruiz ve Vida’nın yokluğunda defansta Atiba-Necip ikilisine şans vermesi bekleniyor. Orta alanda ise cezalı Elneny’nin yerine de Douglas’ın formaya yakın olduğunu öğrenildi.

Ljajic sınırda

Beşiktaş’ın en önemli hücum kozlarından Adem Ljajic, Başakşehir maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Süper Lig’de daha önce Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir maçlarında sarı kart gören başarılı futbolcu bugün 4. kez aynı sorunu yaşaması halinde Trabzonspor’la hafta sonu deplasmanda oynanacak zorlu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.