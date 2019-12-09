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09.12.2019 - 23:06 | | AA

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Anadolu Efes: 84- 88

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 88-84 yendi.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Anadolu Efes: 84- 88

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 88-84 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Can Mavisu, Semih Vural, Özge Şentürk 

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 8, Davis Jr 17, Hrovat 11, Aldridge 20, Zanna 13, Gani Erdi Gülaslan 5, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı 7, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 

Anadolu Efes: Beabois 31, Tolga Geçim, Pleiss 14, Micic 22, Peters 2, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 9, Anderson 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 14-27 

Devre: 30-44 

3. Periyot: 61-60 

Beş faulle çıkanlar: 38.12 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), 38.50 Davis Jr (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

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