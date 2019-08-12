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12.08.2019 - 12:27| İZMİR, (DHA) -

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, taraftarıyla Atatürk Stadı'nda buluşacak.

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

İlk hafta Giresunspor deplasmanında terleyecek sarı-lacivertliler İlçe Stadı'nda passolig sisteminin yetişmemesi nedeniyle 2'nci haftada Hatayspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

Sportif Direktör Cenk Tosun, Menemen İlçe Stadı'nın geçen sezon modernize hale getirildiğini belirterek, "Stadımızda tek eksik passolig sistemi. Gişelerin monte işlemi sürüyor. Bu nedenle Hatayspor müsabakasını evimizde oynayamayacağız. Ancak bu sadece 1 hafta sürecek ve daha sonra kalan 16 karşılaşmaya İlçe Stadı'nda çıkacağız" dedi.

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