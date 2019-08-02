Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon İstanbulspor'da oynayan 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Menemenspor Sportif Direktörü Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil İbrahim Sönmez'in Süper Lig deneyimi olan bir futbolcu olduğunu belirtti.

Ligde hedeflerinin üst sıralarda yer olmak olduğunu kaydeden Laleci, "Koşan, mücadele eden ve bol gol atan bir takım oluşturmak için çalışıyorum. Afyonkarahisar kampımız sona erdi. Futbolcularımızın morali yüksek. Önümüzdeki günlerde başka transferlerimiz de olacak." şeklinde konuştu.