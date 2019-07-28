Eski oyuncusunu 1 sezonluÄŸuna kadrosuna dahil edebilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ veren Menemenspor'a, Mert Hakan'Ä±n kulÃ¼bÃ¼ Sivasspor'dan veto geldi. Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n orta sahada gÃ¶rev yapan Mert Hakan'Ä± bÄ±rakmak istemediÄŸi ve bu nedenle Menemenspor'a retÂ cevabÄ± geldiÄŸi bildirildi. Mert'tin transferinden eli boÅŸ dÃ¶nen Ä°zmir ekibinin alternatiflere yÃ¶neldiÄŸi vurgulandÄ±.Â