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28.07.2019 - 13:53| Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Menemenspor'a Mert Hakan'dan kötü haber

TFF 1. Lig'de transfer sezonunu en yoÄŸun geÃ§iren takÄ±mlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Menemenspor'a eski oyuncu Mert Hakan YandaÅŸ'tan kÃ¶tÃ¼ haber geldi.

Menemenspor'a Mert Hakan'dan kötü haber

Eski oyuncusunu 1 sezonluÄŸuna kadrosuna dahil edebilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ veren Menemenspor'a, Mert Hakan'Ä±n kulÃ¼bÃ¼ Sivasspor'dan veto geldi. Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n orta sahada gÃ¶rev yapan Mert Hakan'Ä± bÄ±rakmak istemediÄŸi ve bu nedenle Menemenspor'a retÂ cevabÄ± geldiÄŸi bildirildi. Mert'tin transferinden eli boÅŸ dÃ¶nen Ä°zmir ekibinin alternatiflere yÃ¶neldiÄŸi vurgulandÄ±.Â 

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