Teknik direktÃ¶r Cenk Laleci, camiada beklentilerin yÃ¼kseldiÄŸini belirterek, "TakÄ±m olarak hepimiz bizlere gÃ¼venenleri mahcup etmemek adÄ±na mÃ¼cadele veriyoruz. KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maÃ§Ä± kazandÄ±k. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi ile yine 3 puanÄ± almak istiyoruz. Hedefimiz kazanÄ±p yeniden Play-Off hattÄ±na yerleÅŸmek" dedi. Menemenspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ mÃ¼sabakasÄ± pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°lÃ§e StadÄ±'nda saat 19.00'da oynanacak.Â

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