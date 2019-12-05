05.12.2019 - 11:19 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA)
Menemenspor'un gözü yine Play-Off'ta
TFF 1'inci Lig'de geÃ§en hafta Boluspor'la 2-2 berabere kalÄ±p yenilmezlik serisini 7 maÃ§a taÅŸÄ±masÄ±na raÄŸmen Play-Off hattÄ±ndan Ã§Ä±kan Ekol GÃ¶z Menemenspor, en Ã¶nemli rakiplerinden KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nÃ¼ gÃ¶zÃ¼ne kestirdi.Â
Teknik direktÃ¶r Cenk Laleci, camiada beklentilerin yÃ¼kseldiÄŸini belirterek, "TakÄ±m olarak hepimiz bizlere gÃ¼venenleri mahcup etmemek adÄ±na mÃ¼cadele veriyoruz. KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maÃ§Ä± kazandÄ±k. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi ile yine 3 puanÄ± almak istiyoruz. Hedefimiz kazanÄ±p yeniden Play-Off hattÄ±na yerleÅŸmek" dedi. Menemenspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ mÃ¼sabakasÄ± pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°lÃ§e StadÄ±'nda saat 19.00'da oynanacak.Â
Â
Barcelona'nÄ±n yeni genÃ§ yeteneÄŸi Ansu Fati!