Urgancılar, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında geçmişe dönük mali çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Bugün 40. günümüz." diyen Urgancılar, "Yönetime heyecanla geldiğimizde sabah karşılaştığımız manzara sadece sessizlik, el ayak çekilmiş, neredeyse terk edilmiş bir kulüptü. Neyi devraldığımızı henüz bilmiyoruz." dedi.

Kulübün borcu, geliri, gideri ve daha önce yapılmış anlaşmalar ile sözleşmelerden ortaya çıkan sorumluluklarının neler olduğu konusunu hala anlamaya çalıştıklarını kaydeden Urgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları en kısa süre içinde Beşiktaş genel kurul üyelerinin huzuruna gelip, teker teker açıklayalım diye çalışmalar hızla sürüyor. Seçim sürecinde başkan adayları, kazandıkları takdirde geçmiş yıllar ile ilgili araştırma yapacaklarını söylediler. Başkanımızın da 'Araştıracağım.' sözü vardı. Göreve başlar başlamaz ilk işimiz bu oldu. Denetim kurulundan geçmiş 10 yılın tüm detaylarıyla, varsa suistimalleriyle, varsa yanlışları ve doğrularıyla denetlenmesini rica ettik. Denetim kurulu haklı olarak bunun ağır yük olduğunu söyledi. Şu anda bunun için uluslararası denetim firmalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Gerek içerik gerek yöntem konusunda neredeyse uzlaşmış durumdayız. Bu denetim en kısa süre içinde başlayacak. Gerekirse olağanüstü genel kurul yapıp kamuoyuna hiçbir şey saklamadan, söz verdiğimiz gibi olabildiğince şeffaf şekilde açıklayacağız."

"Bizi bekleyen bazı sürprizler vardı"

Mesut Urgancılar, yönetime geldikten sonra karşılaştıkları tablo konusunda ise "Bizi bekleyen bazı sürprizler vardı. Bunlardan biri de geçmiş dönemde yapılandırılmış vergiler, 740 milyon liralık ödemeydi. 40 günde 740 milyona karşılık yaptığımız ödeme 121 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Kulüp personelinin de göreve başlamadan önce 4 aydır maaş alamadığını vurgulayan Urgancılar, "Üçer aylık ödeme yaptık. Bir an önce yüzleşmek istediğimiz konulardan biri banka konsorsiyumlarla yapılan anlaşmaydı. İki yılı faiz ödemesiz anlaşmada ilk iki ayda 20 milyonluk faiz ödemeleri çoktan başlamış. Geçmişte yapılan aylık vergi borcu taksitleri 5 milyon lira, ortalama her ay 5-6 milyon ödemek gibi yükümlülük var. Her ay 35 milyon eksi bakiye veriyoruz." diye konuştu.

Kendisinin 2012'de Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda da yer aldığını hatırlatan Urgancılar, şunları aktardı:

"O zaman zor ise şimdi neyle karşı karşıyayız. Kusura bakmayın bugünü tarif etmekte güçlük çekiyorum. Konsorsiyum anlaşmasıyla bankalarla artık ortağız. Bu anlaşmanın şartları, bu anlaşmanın sürdürülebilirliği çok zor. Sorunlara çözüm bulacak gibi görünen bir anlaşma değil. Denetim firmasından bunun da araştırılmasını rica ettik."

Yönetime geldikten sonra çözmeleri gereken sorunlardan birinin de UEFA lisans hakkı olduğuna dikkati çeken Urgancılar, "Sporcularımıza bütün ödemelerin çok önce yapılması gerekiyordu. 7 Ekim'de ertelenmesi talep edilmiş, UEFA 30 Ekim'e süre vermiş." diye konuştu.

Urgancılar, 21 Ekim tarihi itibarıyla Beşiktaş'ın dava sayısının 143 olduğunu belirterek,"Bunların 24'ü Beşiktaş Kulübü genel kurul üyelerine yönelikti. Bir dernekte, sivil toplum kuruluşunda kendi üyeleriyle kavgalı olmak nasıl bir şeydir, ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bunlar geride kalsın. Beşiktaş üyeleriyle uğraşmaya son verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Eski yönetimin 21 Ekim tarihine kadar Beşiktaş'ın kimseye borcu olmadığı yönünde söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Urgancılar, şunları söyledi:

"21 Ekim tarihi itibarıyla 128 başlamış icra takibi vardı. Göreve başladıktan sonra 40 gün içinde 25 icra takibi geldi. Toplamı 88 milyon 72 bin lira. Beşiktaş'ın kimseye borcu olmadığı defalarca söylendi. 18'i inşaatı bitmiş stattan dolayı ödenmemiş borçlardan kaynaklanıyor. 20'si çok uzun yıllardır süregelen Spor Genel Müdürlüğüne ödenmeyen borçlardan kaynaklanıyor. 15'i geçmişte işten çıkarılan eski çalışanların icra takibi. 19'u menajerlerin icra takibi. 17'si eski basketbolcuların, 10'u eski voleybolcularımızın, 4'ü hentbolcularımızın takibi. Hentbol takımının zararı 6,8 milyon lira, bedensel engellilerin zararı 3,5 milyon, kürek 733 bin, masa tenisi 500 bin, boks 453 bin, cimnastik 500 bin, satranç 290 bin, basketbol altyapı 2,4 milyon, kadın basketbol 2,8 milyon, erkek basketbol 13,8 milyon, oyuncu yetiştirelim diye beklediğimiz futbol altyapı 8,7 milyon zararda. Sezon içinde amatör şubelerin zararı 49,7 milyon lira."

"Uykularımız kaçıyor"

Sabah akşam sözleşme ve protokol okuduklarını anlatan Mesut Urgancılar, "Sıkıldıkça sıkılıyoruz, uykularımız kaçıyor. Son 2 yılda yapılmış tüm sözleşmeler ve protokollerde hep tek imzayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni de tabii ki gündeme gelecektir. Bizim 40 günlük imza sirkülerimizde çift imza var. Olması gereken zaten bu." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu olarak mal beyanlarını da resmi makamlara yaptıklarını vurgulayan Urgancılar, "Sağda solda bizi çekiştirmek isteyen olursa, mal beyanımız resmi makamlarda mevcut. İlk işimiz bunu yapmak oldu." şeklinde konuştu.

"Tasarruf yapmaya çalışıyoruz"

Kulüpte sporcu ve teknik heyet dahil olmak üzere 735 kişinin çalıştığına dikkati çeken Urgancılar, "Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Sporcu ve teknik ekipleri çıkardığımızda çalışan sayımız 448. Çalışan sayısında yüzde 50 gibi indirime giderek yıllık brüt maaşta şimdilik yüzde 19'luk tasarruf yaptık. Tasarruf tedbirlerine devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak paydalarının Beşiktaş olduğunu anlatan Urgancılar, "Şu gerçekle yüzleşmeliyiz; Beşiktaş Kulübü ve şirketleri artık nefes alamayacak haldedir. Beşiktaş Kulübüne ve şirketlerine tabii ki ihtiyacı olanlar olacaktır. Ama o devir bitti. Beşiktaş Kulübünün ve şirketlerinin Beşiktaşlılara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Gelir getirici çalışmaları da sürdürdüklerini belirten Mesut Urgancılar, şunları kaydetti:

"Tüm gelirlerimiz temlik altında olsa da var olan sponsorlarla yeniden görüşüyoruz. Küstürdüğümüz, bu ülkenin gururu, dünyadaki en iyi işi yapan kurumlarla bir araya gelmek için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları hem yurt içinde hem yurt dışında birçok önemli spor organizasyonuna sponsor. THY, Beşiktaş Kulübüne sponsor değil, sizce nasıl oldu? Gittik kulübümüz adına özür diledik. Umarım eskisi gibi gereken yapılacaktır. Gayrimenkullerden gelirler var. Fulya AVM ile karşılaşıyoruz. Fulya AVM için iki kez açılış töreni düzenlendi. Şu anda kapasitesi yüzde 56. Yeni kiracılar bulmak için çalışıyoruz. Ama öncelikle geçmiş dönemden inşaat borcu olarak 4,6 milyon lira ödememiz lazım. 3,8 milyon lira yeni yatırıma ihtiyacımız var. Fulya AVM için 8,4 milyon lira yeni kaynak yaratmamız gerekiyor. Kombine bilet satışında hayal kırıklığına uğradık. Yeniden satışa çıkardığımız kombinelerin 732'si satıldı. Basketbol takımımızın maçları için çıkardığımız kombinelerin satış adedi 73."

Genel Sekreter Urgancılar, 2016'daki mali genel kurulda üyelik ücretlerinde değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Yönetim kurulları emrivaki yapmaz. Ücret değişikliğinin ardından 3,5 yılda 832 yeni üye oldu. 22 Ekim sabahı göreve geldiğimizde 254 yeni üye oldu. Bu, ötekileştirilmiş, uzaklaştırılmaya çalışılmış Beşiktaşlıların geri dönüşü, üyelerin yönetimimize gösterdiği teveccühtür. Lütfen Beşiktaş'ımızı mahkeme kapılarında süründürecek kişilerle iş birliği yapmayın. Lütfen aidatlarınızı bireysel olarak kendiniz yatırınız." diye konuştu.