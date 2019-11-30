UrgancÄ±lar, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n Vodafone Park'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k mali Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi verdi.

"BugÃ¼n 40. gÃ¼nÃ¼mÃ¼z." diyen UrgancÄ±lar, "YÃ¶netime heyecanla geldiÄŸimizde sabah karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z manzara sadece sessizlik, el ayak Ã§ekilmiÅŸ, neredeyse terk edilmiÅŸ bir kulÃ¼ptÃ¼. Neyi devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± henÃ¼z bilmiyoruz." dedi.

KulÃ¼bÃ¼n borcu, geliri, gideri ve daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ anlaÅŸmalar ile sÃ¶zleÅŸmelerden ortaya Ã§Ä±kan sorumluluklarÄ±nÄ±n neler olduÄŸu konusunu hala anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden UrgancÄ±lar, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BunlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde BeÅŸiktaÅŸ genel kurul Ã¼yelerinin huzuruna gelip, teker teker aÃ§Ä±klayalÄ±m diye Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla sÃ¼rÃ¼yor. SeÃ§im sÃ¼recinde baÅŸkan adaylarÄ±, kazandÄ±klarÄ± takdirde geÃ§miÅŸ yÄ±llar ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da 'AraÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m.' sÃ¶zÃ¼ vardÄ±. GÃ¶reve baÅŸlar baÅŸlamaz ilk iÅŸimiz bu oldu. Denetim kurulundan geÃ§miÅŸ 10 yÄ±lÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±yla, varsa suistimalleriyle, varsa yanlÄ±ÅŸlarÄ± ve doÄŸrularÄ±yla denetlenmesini rica ettik. Denetim kurulu haklÄ± olarak bunun aÄŸÄ±r yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi. Åžu anda bunun iÃ§in uluslararasÄ± denetim firmalarÄ±yla bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Gerek iÃ§erik gerek yÃ¶ntem konusunda neredeyse uzlaÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Bu denetim en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde baÅŸlayacak. Gerekirse olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurul yapÄ±p kamuoyuna hiÃ§bir ÅŸey saklamadan, sÃ¶z verdiÄŸimiz gibi olabildiÄŸince ÅŸeffaf ÅŸekilde aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z."

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"Bizi bekleyen bazÄ± sÃ¼rprizler vardÄ±"

Mesut UrgancÄ±lar, yÃ¶netime geldikten sonra karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± tablo konusunda ise "Bizi bekleyen bazÄ± sÃ¼rprizler vardÄ±. Bunlardan biri de geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ vergiler, 740 milyon liralÄ±k Ã¶demeydi. 40 gÃ¼nde 740 milyona karÅŸÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶deme 121 milyon liradÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

KulÃ¼p personelinin de gÃ¶reve baÅŸlamadan Ã¶nce 4 aydÄ±r maaÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan UrgancÄ±lar, "ÃœÃ§er aylÄ±k Ã¶deme yaptÄ±k. Bir an Ã¶nce yÃ¼zleÅŸmek istediÄŸimiz konulardan biri banka konsorsiyumlarla yapÄ±lan anlaÅŸmaydÄ±. Ä°ki yÄ±lÄ± faiz Ã¶demesiz anlaÅŸmada ilk iki ayda 20 milyonluk faiz Ã¶demeleri Ã§oktan baÅŸlamÄ±ÅŸ. GeÃ§miÅŸte yapÄ±lan aylÄ±k vergi borcu taksitleri 5 milyon lira, ortalama her ay 5-6 milyon Ã¶demek gibi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k var. Her ay 35 milyon eksi bakiye veriyoruz." diye konuÅŸtu.

Kendisinin 2012'de Fikret Orman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yÃ¶netim kurulunda da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan UrgancÄ±lar, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"O zaman zor ise ÅŸimdi neyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Kusura bakmayÄ±n bugÃ¼nÃ¼ tarif etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorum. Konsorsiyum anlaÅŸmasÄ±yla bankalarla artÄ±k ortaÄŸÄ±z. Bu anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±, bu anlaÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi Ã§ok zor. Sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulacak gibi gÃ¶rÃ¼nen bir anlaÅŸma deÄŸil. Denetim firmasÄ±ndan bunun da araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± rica ettik."

YÃ¶netime geldikten sonra Ã§Ã¶zmeleri gereken sorunlardan birinin de UEFA lisans hakkÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken UrgancÄ±lar, "SporcularÄ±mÄ±za bÃ¼tÃ¼n Ã¶demelerin Ã§ok Ã¶nce yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. 7 Ekim'de ertelenmesi talep edilmiÅŸ, UEFA 30 Ekim'e sÃ¼re vermiÅŸ." diye konuÅŸtu.

UrgancÄ±lar, 21 Ekim tarihi itibarÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n dava sayÄ±sÄ±nÄ±n 143 olduÄŸunu belirterek,"BunlarÄ±n 24'Ã¼ BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ genel kurul Ã¼yelerine yÃ¶nelikti. Bir dernekte, sivil toplum kuruluÅŸunda kendi Ã¼yeleriyle kavgalÄ± olmak nasÄ±l bir ÅŸeydir, ben anlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorum. Bunlar geride kalsÄ±n. BeÅŸiktaÅŸ Ã¼yeleriyle uÄŸraÅŸmaya son verelim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Eski yÃ¶netimin 21 Ekim tarihine kadar BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kimseye borcu olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sÃ¶ylemlerde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan UrgancÄ±lar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"21 Ekim tarihi itibarÄ±yla 128 baÅŸlamÄ±ÅŸ icra takibi vardÄ±. GÃ¶reve baÅŸladÄ±ktan sonra 40 gÃ¼n iÃ§inde 25 icra takibi geldi. ToplamÄ± 88 milyon 72 bin lira. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kimseye borcu olmadÄ±ÄŸÄ± defalarca sÃ¶ylendi. 18'i inÅŸaatÄ± bitmiÅŸ stattan dolayÄ± Ã¶denmemiÅŸ borÃ§lardan kaynaklanÄ±yor. 20'si Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã¶denmeyen borÃ§lardan kaynaklanÄ±yor. 15'i geÃ§miÅŸte iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n icra takibi. 19'u menajerlerin icra takibi. 17'si eski basketbolcularÄ±n, 10'u eski voleybolcularÄ±mÄ±zÄ±n, 4'Ã¼ hentbolcularÄ±mÄ±zÄ±n takibi. Hentbol takÄ±mÄ±nÄ±n zararÄ± 6,8 milyon lira, bedensel engellilerin zararÄ± 3,5 milyon, kÃ¼rek 733 bin, masa tenisi 500 bin, boks 453 bin, cimnastik 500 bin, satranÃ§ 290 bin, basketbol altyapÄ± 2,4 milyon, kadÄ±n basketbol 2,8 milyon, erkek basketbol 13,8 milyon, oyuncu yetiÅŸtirelim diye beklediÄŸimiz futbol altyapÄ± 8,7 milyon zararda. Sezon iÃ§inde amatÃ¶r ÅŸubelerin zararÄ± 49,7 milyon lira."

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"UykularÄ±mÄ±z kaÃ§Ä±yor"

Sabah akÅŸam sÃ¶zleÅŸme ve protokol okuduklarÄ±nÄ± anlatan Mesut UrgancÄ±lar, "SÄ±kÄ±ldÄ±kÃ§a sÄ±kÄ±lÄ±yoruz, uykularÄ±mÄ±z kaÃ§Ä±yor. Son 2 yÄ±lda yapÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmeler ve protokollerde hep tek imzayla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bunun nedeni de tabii ki gÃ¼ndeme gelecektir. Bizim 40 gÃ¼nlÃ¼k imza sirkÃ¼lerimizde Ã§ift imza var. OlmasÄ± gereken zaten bu." ifadelerini kullandÄ±.

YÃ¶netim kurulu olarak mal beyanlarÄ±nÄ± da resmi makamlara yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan UrgancÄ±lar, "SaÄŸda solda bizi Ã§ekiÅŸtirmek isteyen olursa, mal beyanÄ±mÄ±z resmi makamlarda mevcut. Ä°lk iÅŸimiz bunu yapmak oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"Tasarruf yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz"

KulÃ¼pte sporcu ve teknik heyet dahil olmak Ã¼zere 735 kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken UrgancÄ±lar, "Tasarruf yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sporcu ve teknik ekipleri Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±mÄ±z 448. Ã‡alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 50 gibi indirime giderek yÄ±llÄ±k brÃ¼t maaÅŸta ÅŸimdilik yÃ¼zde 19'luk tasarruf yaptÄ±k. Tasarruf tedbirlerine devam edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ortak paydalarÄ±nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ olduÄŸunu anlatan UrgancÄ±lar, "Åžu gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸmeliyiz; BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ ve ÅŸirketleri artÄ±k nefes alamayacak haldedir. BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ne ve ÅŸirketlerine tabii ki ihtiyacÄ± olanlar olacaktÄ±r. Ama o devir bitti. BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n ve ÅŸirketlerinin BeÅŸiktaÅŸlÄ±lara ihtiyacÄ± var." ifadelerini kullandÄ±.

Gelir getirici Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirten Mesut UrgancÄ±lar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼m gelirlerimiz temlik altÄ±nda olsa da var olan sponsorlarla yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. KÃ¼stÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bu Ã¼lkenin gururu, dÃ¼nyadaki en iyi iÅŸi yapan kurumlarla bir araya gelmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rk Hava YollarÄ± hem yurt iÃ§inde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok Ã¶nemli spor organizasyonuna sponsor. THY, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ne sponsor deÄŸil, sizce nasÄ±l oldu? Gittik kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z adÄ±na Ã¶zÃ¼r diledik. UmarÄ±m eskisi gibi gereken yapÄ±lacaktÄ±r. Gayrimenkullerden gelirler var. Fulya AVM ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Fulya AVM iÃ§in iki kez aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Åžu anda kapasitesi yÃ¼zde 56. Yeni kiracÄ±lar bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama Ã¶ncelikle geÃ§miÅŸ dÃ¶nemden inÅŸaat borcu olarak 4,6 milyon lira Ã¶dememiz lazÄ±m. 3,8 milyon lira yeni yatÄ±rÄ±ma ihtiyacÄ±mÄ±z var. Fulya AVM iÃ§in 8,4 milyon lira yeni kaynak yaratmamÄ±z gerekiyor. Kombine bilet satÄ±ÅŸÄ±nda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k. Yeniden satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kombinelerin 732'si satÄ±ldÄ±. Basketbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n maÃ§larÄ± iÃ§in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kombinelerin satÄ±ÅŸ adedi 73."

Genel Sekreter UrgancÄ±lar, 2016'daki mali genel kurulda Ã¼yelik Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "YÃ¶netim kurullarÄ± emrivaki yapmaz. Ãœcret deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan 3,5 yÄ±lda 832 yeni Ã¼ye oldu. 22 Ekim sabahÄ± gÃ¶reve geldiÄŸimizde 254 yeni Ã¼ye oldu. Bu, Ã¶tekileÅŸtirilmiÅŸ, uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Ã¼yelerin yÃ¶netimimize gÃ¶sterdiÄŸi teveccÃ¼htÃ¼r. LÃ¼tfen BeÅŸiktaÅŸ'Ä±mÄ±zÄ± mahkeme kapÄ±larÄ±nda sÃ¼rÃ¼ndÃ¼recek kiÅŸilerle iÅŸ birliÄŸi yapmayÄ±n. LÃ¼tfen aidatlarÄ±nÄ±zÄ± bireysel olarak kendiniz yatÄ±rÄ±nÄ±z." diye konuÅŸtu.

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