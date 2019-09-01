Metehan GÃ¼Ã§lÃ¼ Rennes'de

Â Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takÄ±mlarÄ±ndan Rennes, Metehan GÃ¼Ã§lÃ¼'yÃ¼ renklerine baÄŸladÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Paris Saint-Germain formasÄ± giyen 20 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuncusuyla 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AltyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi Paris Saint-Germain ile ÅŸubat ayÄ±nda profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayan Metehan GÃ¼Ã§lÃ¼, geÃ§en sezon Nantes maÃ§Ä±nda ilk kez lig maÃ§Ä±nda forma giymiÅŸ ve bir de gol atmÄ±ÅŸtÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n yayÄ±n organÄ±na konuÅŸan Metehan GÃ¼Ã§lÃ¼, Rennes'e geldiÄŸi iÃ§in mutlu olduÄŸunu belirterek, "TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m ve taraftarlar iÃ§in elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m. Ã‡ok iyi bir kadroya sahibiz ve bu da benim geliÅŸimime katkÄ± saÄŸlayacak." ifadelerini kullandÄ±.