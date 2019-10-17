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17.10.2019 - 19:01 | | AA

Metin Diyadin: "BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± final gibi oynamak zorundayÄ±z"

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Metin Diyadin, BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesinde, "TÃ¼m maÃ§larÄ± final niteliÄŸinde oynamak durumundayÄ±z." dedi.Â

Metin Diyadin: "BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± final gibi oynamak zorundayÄ±z"

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Metin Diyadin, SÃ¼per Lig'de 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesinde, "TÃ¼m maÃ§larÄ± final niteliÄŸinde oynamak durumundayÄ±z." dedi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde AA muhabirine konuÅŸan tecrÃ¼beli teknik adam, "BeÅŸiktaÅŸ lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ± ancak talihsizlikler yaÅŸadÄ±lar. BazÄ± maÃ§larda eksik kaldÄ±lar. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸu anki puanÄ±, mevcut kadro kalitesinin puanÄ± deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Diyadin, "Bizim iÃ§in rakip aÃ§Ä±kÃ§asÄ± fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarÄ±mÄ±z var ama taraftar desteÄŸiyle iÃ§ sahadaki her maÃ§Ä± olduÄŸu gibi BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± da final gibi oynamak zorundayÄ±z. Kendi elimizdeki oyuncularÄ±n profiline ve yapÄ±sÄ±na gÃ¶re bir oyun tarzÄ±yla mÃ¼cadele edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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