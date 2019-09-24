Metin Tekin: Kan değişikliğine ihtiyaç vardı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman başkanlık görevini bırakacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı takımın efsane oyuncusu Metin Tekin yayıncı kuruluşa bir değerlendirme yaptı.

İşte Tekin'in açıklamaları: "Görevi bırakması çok da beklenen bir gelişme değil. Ama zaman zaman kulislerde bu görevi zor tamamlayacağı ifade ediliyordu. Beşiktaş'ın önemli başkanlarındandı. Sportif başarı olarak. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyla, kurduğu takımla. Kulübün geldiği nokta var. Çok da iyi olduğunu söylemek kolay değil. Ekonominin buraya gelmesinde başta başkan olmak üzere bütün yönetim kurulunun bunda bir sebebiyeti var. Küçük bir bütçeyle şampiyonluğu kovalamaya çalıştı.

"Avcı tercihi doğruydu"

Abdullah Avcı tercihi, bence doğru seçimdi. Değerli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Benim futbol görüşüm bu. Bu süreç sonunda gerçekleşebilir bu. Abdullah hocaya süreç verilebilir de tribün başkana bu süreci vermedi. Beşiktaş'ın kan değişikliğine ihtiyacı var, doğrudur. 8 senenin sonunda mali bir anlamda güçlü bir Beşiktaş bırakıp gitmiyor. Kan değişikliği bazen hakikaten faydalı olur. Umarım Beşiktaş bu süreci dalgalanmalar yaşamadan atlatır diye düşünüyorum. Beşiktaş heyecanla kongreye gidecektir"