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10.10.2019 - 12:34 |

Milan Tomic: Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz

THY Euroleague’de ilk galibiyetini arayan Fenerbahçe’ye Kızılyıldız’dan mesaj geldi, “Onları çok iyi tanıyoruz” yorumu vurgulandı.

Milan Tomic: Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

THY Euroleague’de Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, kritik bir sınava çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Kızılyıldız tarafından bir açıklama geldi. Sırp ekibinin başantrenörü Milan Tomic, Fenerbahçe’yi çok iyi bildiklerini söyledi.

Tomic, “Fenerbahçe ve Zeljko Obradovic’i çok iyi tanıyoruz. Yıllardır oturttukları bir sistemleri var. Oynadıkları setleri, taktikleri biliyoruz. Özellikle Kalinic ve Derrick Williams rotasyonunu biliyoruz. Ancak her takımın güçsüz tarafları da vardır. Sakatlıklarla ilgili sorun yaşıyorlar. Fenerbahçe’nin zayıf tarafının detayına kamuoyunda fazla girmeyeceğim, bana kalsın. Bizim en büyük gücümüz salondaki atmosfer. Oldukça fazla taraftar olacak” dedi.

 

 

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