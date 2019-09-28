28.09.2019 - 18:48 | | Ä°STANBUL (AA)
Milli atlet Yasmani Copello finalde
DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ± erkekler 400 metre engelli yarÄ± finalinde mÃ¼cadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â
UluslararasÄ± Atletizm FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (IAAF) tarafÄ±ndan Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde erkekler 400 metre engelli yarÄ± finalinde piste Ã§Ä±kan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sÄ±rada bitirerek finale kaldÄ±.
Bu kategoride final yarÄ±ÅŸÄ±, 30 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 22.40'ta yapÄ±lacak.