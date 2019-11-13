EURO 2020 H grubunda yer alan A Milli takım gruptaki en kritik maçlarından birine çıkıyor. İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. 19 puanla H grubunda lider konumda bulunan A Milli takım İzlanda'yı yenip bir üst turu garantilemek için sahaya çıkıyor. Peki Milli maç ne zaman? Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe akşamı 20:00'de oynanacak. Gruptaki en kritik müsabaka olarak dikkat çeken mücadelede Milliler maçı kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Türk Telekom Stadyumundaki mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.