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13.11.2019 - 09:27 |

Milli maç ne zaman? Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 elemeleri H grubu 9. maçında A Milli takım İzlanda'yı konuk edecek. Grupta tek yenilgisini İzlanda karşısında deplasmanda alan A Milli takımda gözler Türkiye'de oynanacak olan maça çevrildi. Grupta 19 puan ile lider durumda bulunan Türkiye Milli takımı İzlanda karşısında galip gelmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 H grubunda yer alan A Milli takım gruptaki en kritik maçlarından birine çıkıyor. İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. 19 puanla H grubunda lider konumda bulunan A Milli takım İzlanda'yı yenip bir üst turu garantilemek için sahaya çıkıyor. Peki Milli maç ne zaman? Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe akşamı 20:00'de oynanacak. Gruptaki en kritik müsabaka olarak dikkat çeken mücadelede Milliler maçı kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Türk Telekom Stadyumundaki mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

 

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